Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Локомотив
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Коламбус Блю Джэкетс
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
34
Хоккей. НХЛ
04:30
Анахайм Дакс
Миннесота Уайлд
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Калгари Флэймз
Вегас Голден Найтс
35
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго Блэкхокс
Сент-Луис Блюз
02
Хоккей. НХЛ
8.03
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Б
54
Все события
Фоторепортажи
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
18Самые известные ученицы Тутберидзе
13:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Казахстана по хоккею с мячом отказалась от участия в ЧМ

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Сборная Казахстана по хоккею с мячом официально отказалась от участия в чемпионате мира в Иркутске из-за рекомендации правительства страны не покидать пределы государства в связи с распространением коронавируса, сообщил РИА Новости руководитель дирекции оргкомитета по проведению соревнований, президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко.

Наверх

Чемпионат мира пройдет 29 марта — 5 апреля. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

«Сегодня мы получили письмо от руководства Федерации хоккея с мячом Казахстана, в котором сообщается о том, что сборная Казахстана не примет участия в чемпионате мира в Иркутске, — сказал в телефонном разговоре Матиенко. — Это связано с тем, что правительство страны не рекомендовало спортсменам покидать пределы Казахстана из-за распространения коронавируса».

Читайте также
 Звезда 'Дома-2' тайно вышла замуж за автогонщика
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
«Реал» проиграл в 27 туре чемпионата Испании и упустил лидерство
Наместников забивает, чувствуя себя своим рядом со звездами НХЛ
Ответ «Ливерпуля» и чудо «Валенсии»: интриги недели в ЛЧ
Хабиб: Нервничаю, что бой против Фергюсона может не состояться
Роналду впервые с ноября 2019 года не забил в матче Серии A
Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры
ЦСКА играет с «Ростовом» в выездном матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь