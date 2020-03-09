Сборная Казахстана по хоккею с мячом отказалась от участия в ЧМ

«Сегодня мы получили письмо от руководства Федерации хоккея с мячом Казахстана, в котором сообщается о том, что сборная Казахстана не примет участия в чемпионате мира в Иркутске, — сказал в телефонном разговоре Матиенко. — Это связано с тем, что правительство страны не рекомендовало спортсменам покидать пределы Казахстана из-за распространения коронавируса».