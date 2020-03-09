Сборная Казахстана по хоккею с мячом отказалась от участия в ЧМ
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Сборная Казахстана по хоккею с мячом официально отказалась от участия в чемпионате мира в Иркутске
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Сборная Казахстана по хоккею с мячом официально отказалась от участия в чемпионате мира в Иркутске
Чемпионат мира пройдет 29 марта — 5 апреля. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).
Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
«Сегодня мы получили письмо от руководства Федерации хоккея с мячом Казахстана, в котором сообщается о том, что сборная Казахстана не примет участия в чемпионате мира в Иркутске, — сказал в телефонном разговоре Матиенко. — Это связано с тем, что правительство страны не рекомендовало спортсменам покидать пределы Казахстана