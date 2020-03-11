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11 марта, источник: ТАСС

Чемпионат мира по хоккею с мячом в России перенесен из-за коронавируса на октябрь

ТАСС, 11 марта. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года, который должен был пройти в Иркутске с 29 марта по 5 апреля, перенесен на октябрь из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что место проведения соревнований не изменится. Точные даты проведения станут известны позднее. Ранее от участия в турнире отказалась сборная Казахстана.

«Мы не хотим рисковать с чемпионатом мира. Возможно, это будет исполнено не лучшим образом в данный момент. В связи с данным решением мы сможем провести в Иркутске хороший и честный чемпионат мира при участии лучших команд и в лучших условиях. Мы хотим, чтобы организаторы и участники провели чемпионат мира, в котором не будет негативных моментов, как сейчас в связи с распространением коронавируса. Мы считаем, что это лучшее решение для всех и для хоккея с мячом», — заявил президент FIB Борис Скрынник.

Справка
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Отмечается, что чемпионат мира — 2021 в Сыктывкаре должен пройти в запланированные сроки.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

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