Чемпионат мира по хоккею с мячом в России перенесен из-за коронавируса на октябрь
ТАСС, 11 марта. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года, который должен был пройти в Иркутске с 29 марта по 5 апреля, перенесен на октябрь
ТАСС, 11 марта. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года, который должен был пройти в Иркутске с 29 марта по 5 апреля, перенесен на октябрь
Отмечается, что место проведения соревнований не изменится. Точные даты проведения станут известны позднее. Ранее от участия в турнире отказалась сборная Казахстана.
«Мы не хотим рисковать с чемпионатом мира. Возможно, это будет исполнено не лучшим образом в данный момент. В связи с данным решением мы сможем провести в Иркутске хороший и честный чемпионат мира при участии лучших команд и в лучших условиях. Мы хотим, чтобы организаторы и участники провели чемпионат мира, в котором не будет негативных моментов, как сейчас в связи с распространением коронавируса. Мы считаем, что это лучшее решение для всех и для хоккея с мячом», — заявил президент FIB Борис Скрынник.
Отмечается, что чемпионат мира — 2021 в Сыктывкаре должен пройти в запланированные сроки.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.