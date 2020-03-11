Чемпионат мира по хоккею с мячом в России перенесен из-за коронавируса на октябрь

«Мы не хотим рисковать с чемпионатом мира. Возможно, это будет исполнено не лучшим образом в данный момент. В связи с данным решением мы сможем провести в Иркутске хороший и честный чемпионат мира при участии лучших команд и в лучших условиях. Мы хотим, чтобы организаторы и участники провели чемпионат мира, в котором не будет негативных моментов, как сейчас в связи с распространением коронавируса. Мы считаем, что это лучшее решение для всех и для хоккея с мячом», — заявил президент FIB Борис Скрынник.