Мужской чемпионат мира по хоккею с мячом 2022 года пройдет в России
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2022 года среди мужских команд состоится в России, сообщается на сайте Международной федерации хоккея с мячом.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2022 года среди мужских команд состоится в России, сообщается на сайте Международной федерации хоккея с мячом.
Город, который примет турнир в 2022 году, не уточняется. Таким образом, Россия станет хозяйкой мирового первенства в течение следующих трех лет: в 2020-м соревнования пройдут в Иркутске, в 2021 году — в Сыктывкаре.