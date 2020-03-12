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13:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мужской чемпионат мира по хоккею с мячом 2022 года пройдет в России

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2022 года среди мужских команд состоится в России, сообщается на сайте Международной федерации хоккея с мячом.

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Источник: Спорт РИА Новости

Город, который примет турнир в 2022 году, не уточняется. Таким образом, Россия станет хозяйкой мирового первенства в течение следующих трех лет: в 2020-м соревнования пройдут в Иркутске, в 2021 году — в Сыктывкаре.

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