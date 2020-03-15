Красноярский «Енисей» попросил отменить матчи за третье место чемпионата России по бенди

Источник: РИА "Новости"

Матчи за третье место чемпионата России должны пройти в Красноярске и Архангельске 17 и 20 марта.

«В целях защиты здоровья зрителей и игроков команд просим вас рассмотреть вопрос о целесообразности отмены матча за третье место чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона-2019/20», — говорится в письме.

Финал турнира между хабаровским «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» запланирован на 21 марта. Он должен был пройти в Кемерове, но город не сможет принять игру из-за ситуации с коронавирусом. Решение относительно места проведения финального матча будет принято позднее.