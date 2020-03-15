«Водник» не сможет сыграть в матчах за третье место чемпионата РФ по бенди из-за карантина

В субботу «Водник» проиграл на выезде хабаровскому «СКА-Нефтянику» (2:5) и не смог выйти в финал чемпионата России. Ранее об отмене матчей за третье место попросил красноярский «Енисей».
«После возвращения команды “Водник” с выездной встречи в Хабаровске все игроки, тренерский состав будут помещены на карантин в течение 14 дней согласно рекомендациям Роспотребнадзора. В связи с этим не представляется возможным продолжать участие в чемпионате России», — говорится в письме «Водника» в адрес президента ФХМР Бориса Скрынника.
«Просим вас рассмотреть данную ситуацию и известить нас о принятом решении о продолжении чемпионата России среди команд суперлиги в Красноярском крае, который находится в непосредственной близости от Китая. Надеемся на понимание, поддержку со стороны Федерации хоккея с мячом России и дальнейшее плодотворное сотрудничество», — отмечается в заявлении.
Матчи за третье место чемпионата России должны пройти в Красноярске и Архангельске 17 и 20 марта соответственно. Финал турнира между «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» запланирован на 21 марта. Он должен был пройти в Кемерове, но город не сможет принять игру из-за ситуации с коронавирусом. Решение относительно места проведения финального матча будет принято позднее.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования.