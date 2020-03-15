«Водник» не сможет сыграть в матчах за третье место чемпионата РФ по бенди из-за карантина

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Водник» проиграл на выезде хабаровскому «СКА-Нефтянику» (2:5) и не смог выйти в финал чемпионата России. Ранее об отмене матчей за третье место попросил красноярский «Енисей».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c149d47b8078cf3f1d3e" data-vnd="c149d47b8078cf3f1d3e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c149d47b8078cf3f1d3e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«После возвращения команды “Водник” с выездной встречи в Хабаровске все игроки, тренерский состав будут помещены на карантин в течение 14 дней согласно рекомендациям Роспотребнадзора. В связи с этим не представляется возможным продолжать участие в чемпионате России», — говорится в письме «Водника» в адрес президента ФХМР Бориса Скрынника.

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«Просим вас рассмотреть данную ситуацию и известить нас о принятом решении о продолжении чемпионата России среди команд суперлиги в Красноярском крае, который находится в непосредственной близости от Китая. Надеемся на понимание, поддержку со стороны Федерации хоккея с мячом России и дальнейшее плодотворное сотрудничество», — отмечается в заявлении.

Матчи за третье место чемпионата России должны пройти в Красноярске и Архангельске 17 и 20 марта соответственно. Финал турнира между «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» запланирован на 21 марта. Он должен был пройти в Кемерове, но город не сможет принять игру из-за ситуации с коронавирусом. Решение относительно места проведения финального матча будет принято позднее.