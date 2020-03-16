Серия за третье место в чемпионате России по бенди отменена из-за коронавируса

В субботу стало известно, что финальный матч чемпионата России между хабаровским «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» не состоится в Кемерове из-за того, что у двух жителей города был подтвержден коронавирус. Игра была запланирована на 21 марта. На данный момент информации о возможных дате и месте проведения финальной встречи нет.