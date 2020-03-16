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12:29 (мск), источник: ТАСС

Серия за третье место в чемпионате России по бенди отменена из-за коронавируса

ТАСС, 16 марта. Матчи за третье место в чемпионате России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и красноярским «Енисеем» отменены из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

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Источник: РИА "Новости"

Встречи должны были пройти в Красноярске и Архангельске 17 и 20 марта соответственно.

В субботу стало известно, что финальный матч чемпионата России между хабаровским «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» не состоится в Кемерове из-за того, что у двух жителей города был подтвержден коронавирус. Игра была запланирована на 21 марта. На данный момент информации о возможных дате и месте проведения финальной встречи нет.

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В России зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом. Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

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