Серия за третье место в чемпионате России по бенди отменена из-за коронавируса
ТАСС, 16 марта. Матчи за третье место в чемпионате России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и красноярским «Енисеем» отменены
ТАСС, 16 марта. Матчи за третье место в чемпионате России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и красноярским «Енисеем» отменены
Встречи должны были пройти в Красноярске и Архангельске 17 и 20 марта соответственно.
В субботу стало известно, что финальный матч чемпионата России между хабаровским «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» не состоится в Кемерове
В России зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом. Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.