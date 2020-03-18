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12:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Перенесен финал чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Финал нынешнего сезона чемпионата России по бенди перенесен на более поздний срок, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Дата и место финала будут объявлены позднее. В финале чемпионата России 21 марта должны были сыграть московское «Динамо» и хабаровский «СКА-Нефтяник».

Ранее были отменены матчи за третье место в чемпионате России между красноярским «Енисеем» и архангельским «Водником».

Минспорт РФ рекомендовал ограничить с 16 марта проведение в стране спортивных мероприятий всероссийского значения, которые не являются отборочными к Олимпийским играм, из-за распространения коронавируса.

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