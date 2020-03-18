Перенесен финал чемпионата России по хоккею с мячом
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Финал нынешнего сезона чемпионата России по бенди перенесен на более поздний срок, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Финал нынешнего сезона чемпионата России по бенди перенесен на более поздний срок, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.
Дата и место финала будут объявлены позднее. В финале чемпионата России 21 марта должны были сыграть московское «Динамо» и хабаровский «СКА-Нефтяник».
Ранее были отменены матчи за третье место в чемпионате России между красноярским «Енисеем» и архангельским «Водником».
Минспорт РФ рекомендовал ограничить с 16 марта проведение в стране спортивных мероприятий всероссийского значения, которые не являются отборочными к Олимпийским играм,