Действующий победитель КМ по хоккею с мячом «Болльнес» расторг контракты со всеми игроками

13 октября в финале клубного Кубка мира «Болльнес» оказался сильнее хабаровского «СКА-Нефтяника», победив со счетом 5:2. До этого шведская команда становилась победителем турнира в 2005 году.

«Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом и нарастающей неопределенности, которая царит в обществе в целом и в доходах спонсоров в частности, принято решение расторгнуть все контракты с игроками на сезон-2020/21», — говорится в заявлении клуба.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда многие из наших партнеров испытывают серьезные проблемы, — заявил председатель правления “Болльнеса” Маркус Нигрен. — У нас был трудный с финансовой точки зрения сезон, в котором доходы не соответствовали ожиданиям и бюджету. Невероятно печально принимать такое решение, но мы не видим другого выхода, потому что не знаем, какие средства у нас появятся в будущем».

«Болльнес» основан в 1895 году. Он является семикратным чемпионом Швеции, двукратным победителем национального кубка, а также победителем Кубка чемпионов 2014 года.