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13:10 (мск), источник: ТАСС

Действующий победитель КМ по хоккею с мячом «Болльнес» расторг контракты со всеми игроками

ТАСС, 20 марта. Шведский клуб «Болльнес», который является действующим обладателем Кубка мира по хоккею с мячом, объявил о расторжении контрактов со всеми игроками на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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13 октября в финале клубного Кубка мира «Болльнес» оказался сильнее хабаровского «СКА-Нефтяника», победив со счетом 5:2. До этого шведская команда становилась победителем турнира в 2005 году.

«Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом и нарастающей неопределенности, которая царит в обществе в целом и в доходах спонсоров в частности, принято решение расторгнуть все контракты с игроками на сезон-2020/21», — говорится в заявлении клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда многие из наших партнеров испытывают серьезные проблемы, — заявил председатель правления “Болльнеса” Маркус Нигрен. — У нас был трудный с финансовой точки зрения сезон, в котором доходы не соответствовали ожиданиям и бюджету. Невероятно печально принимать такое решение, но мы не видим другого выхода, потому что не знаем, какие средства у нас появятся в будущем».

«Болльнес» основан в 1895 году. Он является семикратным чемпионом Швеции, двукратным победителем национального кубка, а также победителем Кубка чемпионов 2014 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов.

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