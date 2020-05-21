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16:07 (мск), источник: ТАСС

Изготовлена первая партия мячей к чемпионату мира по бенди в Сыктывкаре

ТАСС, 21 мая. Специалисты изготовили первую партию мячей с логотипом чемпионата мира по хоккею с мячом, который пройдет в Сыктывкаре в 2021 году. В ближайшее время болельщики смогут приобрести их в точках продаж, об этом в четверг сообщили в пресс-службе республиканского министерства физической культуры и спорта.

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Международная федерация хоккея с мячом ранее утвердила проведение чемпионата мира 2020 года в Иркутске и Шелехове, а мирового первенства 2021 года — в Сыктывкаре. Для Республики Коми это мероприятие станет одним из главных событий в рамках празднования 100-летия государственности региона.

«Первые мячи с логотипом чемпионата мира по бенди 2021 года сошли с конвейера одного из производств в Москве. Отечественный предприниматель специально к турниру в Сыктывкаре будет изготавливать их с логотипом предстоящего чемпионата. Важной задачей было не только сделать мяч уникальным по внешнему виду, но и сохранить функционал. В итоге все его качества, параметры и функциональные особенности были сохранены», — отмечается в сообщении.

В ближайшее время мячи будут доставлены в столицу Коми. Затем вместе с другой сувенирной продукцией они станут доступны для болельщиков в точках продаж. «Мы посчитали, что такой эксклюзивный сувенир точно будет пользоваться успехом у болельщиков из разных стран», — приводит пресс-служба слова министра физической культуры и спорта Республики Коми Николая Бережного.

По словам представителей Дирекции по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году, желающие поиграть этим мячом не увидят никакой разницы в сравнении с официальным, которым играют профессиональные команды. «Матчи в рамках чемпионата мира будут играть другими мячами, которые закреплены правилами. Но и этот мяч, мы уверены, будут использовать болельщики в своих ледовых баталиях», — отмечается в сообщении пресс-службы дирекции.

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