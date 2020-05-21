Изготовлена первая партия мячей к чемпионату мира по бенди в Сыктывкаре

Международная федерация хоккея с мячом ранее утвердила проведение чемпионата мира 2020 года в Иркутске и Шелехове, а мирового первенства 2021 года — в Сыктывкаре. Для Республики Коми это мероприятие станет одним из главных событий в рамках празднования 100-летия государственности региона.

«Первые мячи с логотипом чемпионата мира по бенди 2021 года сошли с конвейера одного из производств в Москве. Отечественный предприниматель специально к турниру в Сыктывкаре будет изготавливать их с логотипом предстоящего чемпионата. Важной задачей было не только сделать мяч уникальным по внешнему виду, но и сохранить функционал. В итоге все его качества, параметры и функциональные особенности были сохранены», — отмечается в сообщении.

В ближайшее время мячи будут доставлены в столицу Коми. Затем вместе с другой сувенирной продукцией они станут доступны для болельщиков в точках продаж. «Мы посчитали, что такой эксклюзивный сувенир точно будет пользоваться успехом у болельщиков из разных стран», — приводит пресс-служба слова министра физической культуры и спорта Республики Коми Николая Бережного.