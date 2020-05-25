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15:00 (мск), источник: ТАСС

Стадион в Коми, где пройдет чемпионат мира по бенди, будет вмещать 8 тыс. человек

ТАСС, 25 мая. Стадион в Сыктывкаре, где в 2021 году пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом, будет вмещать около 8 тыс. зрителей. Об этом написал в понедельник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» врио главы республики Коми Владимир Уйба.

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Источник: РИА "Новости"

В ноябре 2018 года правительство Республики Коми отказалось от строительства ледового дворца стоимостью в 4,5 млрд рублей для проведения соревнований. Вместо этого было принято решение реконструировать республиканский стадион в Сыктывкаре, на разработку проектно-сметной документации в региональном бюджете 2019 года выделено 50 млн рублей. Для Республики Коми чемпионат мира по бенди станет одним из главных событий в рамках празднования 100-летия государственности региона.

ВКонтакте

«Оценил ход строительных работ на республиканском стадионе. В следующем году в рамках празднования 100-летия Республики Коми там пройдут соревнования чемпионата мира по хоккею с мячом. Работы ведутся масштабные: демонтированы трибуны, табло и мачты освещения — все это будет меняться на новое, вырыт котлован, выполнена каменная кладка внутренних стен и перегородок. Стадион будет удобный для игроков и болельщиков. <…> После реконструкции стадион будет отвечать всем требованиям, установленным регламентом проведения чемпионата мира по хоккею с мячом, и сможет принять более 8 тыс. зрителей», — написал врио главы республики.

Кроме футбольного поля в обновленном спортивном сооружении появится легкоатлетический манеж с четырьмя беговыми дорожками, баскетбольная площадка и тренажерные залы, где смогут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и любители. «Вместе с тем при строительстве нельзя забывать и о безопасности домов, расположенных вблизи стройки на улице Карла Маркса. Обратил внимание подрядчика, чтобы он реагировал на каждый сигнал, поступающий от жителей. Стадион очень крупный и важный объект для республики, и его реконструкция не должна нанести вред безопасности людей», — добавил Уйба.

Стадион включен в проект адресной инвестиционной программы на 2019−2021 годы. Реконструкция предполагает появление новых помещений для размещения республиканской команды «Строитель» и детских спортивных школ, также будут модернизированы зрительские трибуны. На запасном поле стадиона появится искусственный лед и новые трибуны.

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