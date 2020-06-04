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16:32 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по хоккею с мячом — 2020 в Иркутске пройдет 5—11 октября

ТАСС, 4 июня. Мировое первенство по хоккею с мячом 2020 года пройдет с 5 по 11 октября в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

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Первоначально чемпионат был запланирован с 29 марта по 5 апреля, но в марте был перенесен на октябрь из-за распространения коронавирусной инфекции.

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Сборная России является действующим чемпионом мира, на групповом этапе она сыграет с командами Швеции, Финляндии и Казахстана. Всего российская команда побеждала в турнире 12 раз. Столько же побед у сборной Швеции. Советская команда выигрывала мировое первенство рекордные 14 раз, в том числе первый розыгрыш турнира в 1957 году.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В России зафиксировано более 441 тыс. случаев заражения, свыше 5,3 тыс. человек скончались.

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