Чемпионат мира по хоккею с мячом — 2020 в Иркутске пройдет 5—11 октября

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Первоначально чемпионат был запланирован с 29 марта по 5 апреля, но в марте был перенесен на октябрь из-за распространения коронавирусной инфекции.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--420b4ba4edac0cf35671" data-vnd="420b4ba4edac0cf35671" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=420b4ba4edac0cf35671" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России является действующим чемпионом мира, на групповом этапе она сыграет с командами Швеции, Финляндии и Казахстана. Всего российская команда побеждала в турнире 12 раз. Столько же побед у сборной Швеции. Советская команда выигрывала мировое первенство рекордные 14 раз, в том числе первый розыгрыш турнира в 1957 году.