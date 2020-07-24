Участие в Кубке мира по хоккею с мячом в Красноярске могут принять 14 клубов

«Мы уже ведем работу по подготовке к этому турниру. Идут переговоры с клубами. Ставим задачу пригласить как минимум четыре скандинавские команды, но было бы хорошо, если бы приехали шесть сильнейших коллективов. Также выступят от шести до восьми российских клубов», — сказал Ростовцев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--98cdcf60c9a097190f05" data-vnd="98cdcf60c9a097190f05" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=98cdcf60c9a097190f05" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам чиновника, решение о проведении соревнований в Красноярске уже официально утверждено. Кубок мира пройдет с 17 по 20 декабря на крытом стадионе «Енисей». Он был построен специально для Всемирной зимней Универсиады 2019 года. К этим же соревнованиям в Красноярске построили, реконструировали и отремонтировали более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.