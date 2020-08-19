Коронавирус выявлен у 11 представителей ульяновского клуба по хоккею с мячом «Волга»

«Администрация хоккейного клуба “Волга” сообщает, что по результатам тестирования с целью выявления заражения коронавирусом, которое было проведено 17 августа, были получены положительные результаты у 11 человек — это игроки и тренерский штаб», — отмечается в сообщении.

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Команда в полном составе будет находиться в режиме самоизоляции до 2 сентября с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Все заразившиеся проходят курс лечения.