Швеция отказалась от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом в Иркутске

Соревнования турнира A должны пройти с 5 по 11 октября в Иркутске. Помимо шведов, отказ поступил и от Германии, а ранее — от США. Таким образом, от поездки отказались три сборных из восьми.

— Ночью пришли официальные письма от шведской и немецкой федераций — из-за закрытых границ с Россией и сложной эпидемиологической ситуации их команды не смогут приехать в октябре на чемпионат мира. Однако они готовы приехать в любое время, если будет перенос. Сборная США еще месяц назад отказалась, — цитирует ТАСС президента Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимира Матиенко. — Думаю, что уже маловероятно проведение турнира в октябре.

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По его словам, решение о возможном переносе матчей будет принимать Международная федерация хоккея с мячом. В среду Матиенко намерен уведомить ее о получении писем из Швеции и Германии.