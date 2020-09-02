Швеция отказалась от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом в Иркутске
Федерация хоккея с мячом Швеции уведомила организаторов чемпионата мира-2020 о неучастии в в турнире.
Федерация хоккея с мячом Швеции уведомила организаторов чемпионата мира-2020 о неучастии в в турнире.
Соревнования турнира A должны пройти с 5 по 11 октября в Иркутске. Помимо шведов, отказ поступил и от Германии, а ранее — от США. Таким образом, от поездки отказались три сборных из восьми.
— Ночью пришли официальные письма от шведской и немецкой федераций —
По его словам, решение о возможном переносе матчей будет принимать Международная федерация хоккея с мячом. В среду Матиенко намерен уведомить ее о получении писем из Швеции и Германии.
Изначально турнир был намечен на 29 марта — 5 апреля, но был перенесен