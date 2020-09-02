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10:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Швеция отказалась от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом в Иркутске

Федерация хоккея с мячом Швеции уведомила организаторов чемпионата мира-2020 о неучастии в в турнире.

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Соревнования турнира A должны пройти с 5 по 11 октября в Иркутске. Помимо шведов, отказ поступил и от Германии, а ранее — от США. Таким образом, от поездки отказались три сборных из восьми.

— Ночью пришли официальные письма от шведской и немецкой федераций — из-за закрытых границ с Россией и сложной эпидемиологической ситуации их команды не смогут приехать в октябре на чемпионат мира. Однако они готовы приехать в любое время, если будет перенос. Сборная США еще месяц назад отказалась, — цитирует ТАСС президента Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимира Матиенко. — Думаю, что уже маловероятно проведение турнира в октябре.

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По его словам, решение о возможном переносе матчей будет принимать Международная федерация хоккея с мячом. В среду Матиенко намерен уведомить ее о получении писем из Швеции и Германии.

Изначально турнир был намечен на 29 марта — 5 апреля, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Сборная Швеции — 12-кратный чемпион мира. Помимо нее, турнир 14 раз выигрывал СССР, 12 раз — Россия и 1 раз — Финляндия.

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