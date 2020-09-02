В FIB отметили, что есть реальная угроза отмены ЧМ по бенди в Иркутске

Чемпионат мира должен пройти в России 5—11 октября . Во вторник в ряде СМИ появилась информация, что сборные Швеции и Германии из-за ситуации с пандемией коронавируса не примут участия в турнире. Ранее от участия отказалась сборная США.

«Вероятность отмены чемпионата мира в Иркутске есть, и она реальная, — сказал в телефонном разговоре Мяус. — Мы же знаем, какая сейчас складывается эпидемиологическая ситуация в мире. Но хочу подчеркнуть, что президент Международной федерации бенди Борис Скрынник делает все для того, чтобы турнир в России состоялся. Но в данной ситуации соревнование по любому виду спорта в любой стране мира имеет риск быть отмененным».