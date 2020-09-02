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12:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В FIB отметили, что есть реальная угроза отмены ЧМ по бенди в Иркутске

Есть реальная угроза отмены октябрьского чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске, поскольку эпидемиологическая обстановка в других странах мира очень непростая, заявил РИА Новости бывший член технического комитета Международной федерации бенди, в нынешнее время министр спорта Кузбасса Сергей Мяус.

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Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира должен пройти в России 5—11 октября. Во вторник в ряде СМИ появилась информация, что сборные Швеции и Германии из-за ситуации с пандемией коронавируса не примут участия в турнире. Ранее от участия отказалась сборная США.

«Вероятность отмены чемпионата мира в Иркутске есть, и она реальная, — сказал в телефонном разговоре Мяус. — Мы же знаем, какая сейчас складывается эпидемиологическая ситуация в мире. Но хочу подчеркнуть, что президент Международной федерации бенди Борис Скрынник делает все для того, чтобы турнир в России состоялся. Но в данной ситуации соревнование по любому виду спорта в любой стране мира имеет риск быть отмененным».

Изначально на чемпионате мира должны были выступить 8 сильнейших сборных: Финляндии, Казахстана, Швеции, Эстонии, Германии, Норвегии, США и России.

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