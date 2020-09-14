ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске не состоится из-за пандемии коронавируса
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Сергей Астахов. Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске не состоится
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Сергей Астахов. Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске не состоится
Чемпионат мира должен был пройти в России
«Нет (не состоится), потому что все международные соревнования на этот период отменены», — сказал Матыцин, отвечая на вопрос, состоится ли чемпионат мира по хоккею с мячам в Иркутске.