ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске не состоится из-за пандемии коронавируса

Чемпионат мира должен был пройти в России 5—11 октября . В сентябре в ряде СМИ появилась информация, что сборные Швеции и Германии из-за ситуации с пандемией коронавируса не примут участия в турнире. Ранее от участия отказалась сборная США.

«Нет (не состоится), потому что все международные соревнования на этот период отменены», — сказал Матыцин, отвечая на вопрос, состоится ли чемпионат мира по хоккею с мячам в Иркутске.