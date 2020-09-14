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12:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске не состоится из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Сергей Астахов. Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира должен был пройти в России 5—11 октября. В сентябре в ряде СМИ появилась информация, что сборные Швеции и Германии из-за ситуации с пандемией коронавируса не примут участия в турнире. Ранее от участия отказалась сборная США.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нет (не состоится), потому что все международные соревнования на этот период отменены», — сказал Матыцин, отвечая на вопрос, состоится ли чемпионат мира по хоккею с мячам в Иркутске.

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