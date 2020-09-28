Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
Автомобилист
00
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ХК Динамо
Хоккей. НХЛ
29.09
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. КХЛ
27.09
Торпедо НН
Нефтехимик
51
Хоккей. КХЛ
27.09
Северсталь
Ак Барс
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
27.09
Авангард
Металлург Мг
20
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
13Дубль Хасимото принес «Ростову» победу в Туле
15:36 (мск), источник: ТАСС

Скрынник переизбран президентом Федерации хоккея с мячом России

ТАСС, 28 сентября. Борис Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) на новый срок. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В понедельник состоялась выборная конференция ФХМР. Скрынник единогласно был избран на новый срок.

Кроме того, на конференции был избран ответственный секретарь ФХМР, им стал Алексей Плешаков, а также состав исполкома и контрольно-ревизионной комиссии организации.

Скрынник является президентом ФХМР с 2009 года, с 2005 года он возглавляет Международную федерацию бенди.

 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Ответ и благодарность критикам. «Локомотив» обыграл ЦСКА в РПЛ
Гэтжи отреагировал на возможность проведения боя с Макгрегором
Экс-тренер сборной РФ по биатлону помещен в искусственную кому
Чимаев заявил, что хочет провести бой с чемпионом UFC
Игрок «Барсы» повторил достижение Месси восьмилетней давности
Опубликован видеоанонс боя Нурмагомедова и Гэтжи
Защита избитого Широковым арбитра пожаловалась главе СК
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь