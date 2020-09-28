Скрынник переизбран президентом Федерации хоккея с мячом России
ТАСС, 28 сентября. Борис Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) на новый срок. Об этом сообщает
ТАСС, 28 сентября. Борис Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) на новый срок. Об этом сообщает
В понедельник состоялась выборная конференция ФХМР. Скрынник единогласно был избран на новый срок.
Кроме того, на конференции был избран ответственный секретарь ФХМР, им стал Алексей Плешаков, а также состав исполкома и
Скрынник является президентом ФХМР с 2009 года, с 2005 года он возглавляет Международную федерацию бенди.