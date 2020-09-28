Скрынник переизбран президентом Федерации хоккея с мячом России

В понедельник состоялась выборная конференция ФХМР. Скрынник единогласно был избран на новый срок.

Кроме того, на конференции был избран ответственный секретарь ФХМР, им стал Алексей Плешаков, а также состав исполкома и контрольно-ревизионной комиссии организации.