«СКА-Нефтяник» и московское «Динамо» признаны чемпионами России по бенди сезона-2019/20
ТАСС, 7 октября. Хабаровский «СКА-Нефтяник» и московское «Динамо» признаны чемпионами России по хоккею с мячом сезона-2019/20, который был завершен досрочно
ТАСС, 7 октября. Хабаровский «СКА-Нефтяник» и московское «Динамо» признаны чемпионами России по хоккею с мячом сезона-2019/20, который был завершен досрочно
Впервые в истории турнира две команды признаны победителями чемпионата России. При этом на правах чемпиона в международных турнирах будет играть «СКА-Нефтяник», так как клуб набрал больше очков в ходе первого этапа чемпионата.
Суперкубок России пройдет 1 ноября. В нем «СКА-Нефтяник» встретится с победителем Кубка России сезона-2020/21.