«СКА-Нефтяник» и московское «Динамо» признаны чемпионами России по бенди сезона-2019/20

Источник: РИА "Новости"

Плей-офф турнира был приостановлен в марте по окончании полуфинальных серий. Уступившие в полуфинале архангельский «Водник» и красноярский «Енисей» будут награждены бронзовыми медалями. Решение принято в связи с невозможностью проведения финального матча и встречи за третье место.

Впервые в истории турнира две команды признаны победителями чемпионата России. При этом на правах чемпиона в международных турнирах будет играть «СКА-Нефтяник», так как клуб набрал больше очков в ходе первого этапа чемпионата.