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14:32 (мск), источник: ТАСС

Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом пройдет в Хабаровске

ТАСС, 9 октября. Суперкубок России по хоккею с мячом состоится в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

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Матч пройдет 1 ноября на «Ерофей-арене». Ранее провести встречу в Хабаровске предложил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче за суперкубок примут участие хабаровский «СКА-Нефтяник», признанный чемпионом России сезона-2019/20, и победитель Кубка России — 2020.

Матчи Кубка России проходят в Ульяновске. В полуфинале сыграют «СКА-Нефтяник», московское «Динамо», нижегородская «Волга» и красноярский «Енисей».

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