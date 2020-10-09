Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом пройдет в Хабаровске
ТАСС, 9 октября. Суперкубок России по хоккею с мячом состоится в Хабаровске. Об этом сообщает
ТАСС, 9 октября. Суперкубок России по хоккею с мячом состоится в Хабаровске. Об этом сообщает
Матч пройдет 1 ноября на «Ерофей-арене». Ранее провести встречу в Хабаровске предложил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
В матче за суперкубок примут участие хабаровский «СКА-Нефтяник», признанный чемпионом России сезона-2019/20, и победитель Кубка России — 2020.
Матчи Кубка России проходят в Ульяновске. В полуфинале сыграют «СКА-Нефтяник», московское «Динамо», нижегородская «Волга» и красноярский «Енисей».