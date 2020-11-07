«СКА-Нефтяник» и «Динамо» стартовали с побед в чемпионате России по бенди
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» и московское «Динамо» выиграли стартовые матчи в чемпионате России по хоккею с мячом.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» и московское «Динамо» выиграли стартовые матчи в чемпионате России по хоккею с мячом.
«СКА-Нефтяник» на своем льду нанес поражение мурманскому «Мурману» со счетом 10:5, в составе хозяев четыре гола забил Михаил Тюко.
«Динамо» на выезде победило иркутский клуб «Байкал-Энергия» — 6:2.