«Строитель» победил «Динамо-Казань» в матче ЧР по хоккею с мячом
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сыктывкарский «Строитель» обыграл «Динамо-Казань» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сыктывкарский «Строитель» обыграл «Динамо-Казань» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Ульяновске завершилась со счетом 5:1 в пользу «Строителя», у которого по дублю оформили Артем Лихачев и Алексей Ничков, еще один мяч забросил Алексей Башарымов.
У «Динамо» отличился Владислав Веселов.