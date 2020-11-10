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15:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Строитель» победил «Динамо-Казань» в матче ЧР по хоккею с мячом

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сыктывкарский «Строитель» обыграл «Динамо-Казань» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

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Встреча в Ульяновске завершилась со счетом 5:1 в пользу «Строителя», у которого по дублю оформили Артем Лихачев и Алексей Ничков, еще один мяч забросил Алексей Башарымов.

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У «Динамо» отличился Владислав Веселов.

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