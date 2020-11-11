Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом состоится 7 января
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом состоится 7 января 2021 года, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом состоится 7 января 2021 года, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.
Изначально матч между хабаровским «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» должен был состояться в Хабаровске 1 ноября, но был перенесен
Игра состоится на арене в Хабаровске.