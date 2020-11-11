Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом состоится 7 января

Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом состоится 7 января

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом состоится 7 января 2021 года, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.