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15:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом состоится 7 января

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом состоится 7 января 2021 года, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Изначально матч между хабаровским «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» должен был состояться в Хабаровске 1 ноября, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Игра состоится на арене в Хабаровске.

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