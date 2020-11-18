ЧМ-2021 по хоккею с мячом пройдет в Сыктывкаре в намеченные сроки

«У нас нет никаких предпосылок работать в другом режиме. Единственная причина для возможного переноса чемпионата мира — сложная эпидемиологическая обстановка. Но сейчас мы не можем предполагать, как в дальнейшем будет развиваться ситуация. Поэтому с нашей стороны ни на секунду не прекращается подготовка к турниру, а стадион обязательно будет готов к приему команд. Все работы идут под постоянным контролем всех соответствующих служб», — приводит слова Савилова официальный сайт регионального министерства спорта.