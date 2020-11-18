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13:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЧМ-2021 по хоккею с мячом пройдет в Сыктывкаре в намеченные сроки

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Чемпионат мира 2021 года по хоккею с мячом должен быть проведен в Сыктывкаре в изначально запланированные сроки, информации о переносе соревнований на новые даты не поступало, заявил министр спорта Республики Коми Виталий Савилов.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам чиновника, подготовка к турниру идет полным ходом, реконструкция стадиона продолжается, оргкомитет ориентируется на проведение чемпионата мира среди команд группы А весной 2021 года.

«У нас нет никаких предпосылок работать в другом режиме. Единственная причина для возможного переноса чемпионата мира — сложная эпидемиологическая обстановка. Но сейчас мы не можем предполагать, как в дальнейшем будет развиваться ситуация. Поэтому с нашей стороны ни на секунду не прекращается подготовка к турниру, а стадион обязательно будет готов к приему команд. Все работы идут под постоянным контролем всех соответствующих служб», — приводит слова Савилова официальный сайт регионального министерства спорта.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди команд группы А должен пройти в Сыктывкаре с 28 марта по 4 апреля 2021 года. Турнир среди команд группы B намечен на 27—31 января.

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