ЧМ-2021 по хоккею с мячом пройдет в Сыктывкаре в намеченные сроки

По словам чиновника, подготовка к турниру идет полным ходом, реконструкция стадиона продолжается, оргкомитет ориентируется на проведение чемпионата мира среди команд группы А весной 2021 года.
«У нас нет никаких предпосылок работать в другом режиме. Единственная причина для возможного переноса чемпионата мира — сложная эпидемиологическая обстановка. Но сейчас мы не можем предполагать, как в дальнейшем будет развиваться ситуация. Поэтому с нашей стороны ни на секунду не прекращается подготовка к турниру, а стадион обязательно будет готов к приему команд. Все работы идут под постоянным контролем всех соответствующих служб», — приводит слова Савилова официальный сайт регионального министерства спорта.
Чемпионат мира по хоккею с мячом среди команд группы А должен пройти в Сыктывкаре с 28 марта по 4 апреля 2021 года. Турнир среди команд группы B намечен на 27—31 января.