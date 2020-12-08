«СКА-Нефтяник» обыграл «Волгу» в матче чемпионата России по бенди
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу над ульяновской «Волгой» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу над ульяновской «Волгой» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Алексей Торгонский (28-я минута), Павел Рязанцев (34, 58 и 84), Туомас Мяяття (43), Артем Бондаренко (64) и Александр Антипов (67), у проигравших отличились Никита Симиргин (22) и Евгений Мельников (79).