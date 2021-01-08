Умер двукратный чемпион мира по хоккею с мячом Александр Рычагов

«Хоккейный клуб «Старт» выражает глубокие соболезнования родным и близким, всей хоккейной общественности. Уникальная хоккейная династия: совсем недавно за «Старт» выступал сын Александра Васильевича — Антон Рычагов, в настоящее время за «Старт-2» играет его внук — Дмитрий Баранов. Прощание с Рычаговым пройдет 9 января в 11:00 на стадионе «Старт», — говорится в сообщении.