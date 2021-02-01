Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Иркутске в октябре
ИРКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Перенесенные в 2020 году
ИРКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Перенесенные в 2020 году
«Такую информацию сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, открывая заседание оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 на территории региона», — говорится в сообщении.
Главе региона поступило письмо от Международной федерации хоккея с мячом, в котором говорится о решении провести матчи группы А в Иркутске. Предполагается участие сборных России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Казахстана, США, Германии и Эстонии.
Как сообщал ранее ТАСС, матчи группы В чемпионата мира прошли с 1 по 6 марта 2020 года в Иркутске и Шелехове. В них участвовали десять команд. Матчи группы А, которые должны были состояться с 29 марта по 5 апреля, решили перенести
В 2020 году в Иркутске ввели в эксплуатацию ледовый дворец «Байкал», построенный к чемпионату мира.