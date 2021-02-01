Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Иркутске в октябре

Главе региона поступило письмо от Международной федерации хоккея с мячом, в котором говорится о решении провести матчи группы А в Иркутске. Предполагается участие сборных России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Казахстана, США, Германии и Эстонии.

Как сообщал ранее ТАСС, матчи группы В чемпионата мира прошли с 1 по 6 марта 2020 года в Иркутске и Шелехове. В них участвовали десять команд. Матчи группы А, которые должны были состояться с 29 марта по 5 апреля, решили перенести из-за пандемии и закрытия границ.