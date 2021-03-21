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13:22 (мск), источник: ТАСС

«Енисей» стал пятикратным чемпионом России по хоккею с мячом

ТАСС, 21 марта. Красноярский «Енисей» победил со счетом 4:2 московское «Динамо» в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Красноярске на арене «Енисей».

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У победителей голы на счету Олега Толстихина (28-я минута), Алмаза Миргазова (43, 88) и Ильи Лопатина (77). В составе московского клуба отличились Владислав Тарасов (55) и Максим Василенко (82).

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«Енисей» стал пятикратным чемпионом страны.

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