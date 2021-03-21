«Енисей» стал пятикратным чемпионом России по хоккею с мячом
ТАСС, 21 марта. Красноярский «Енисей» победил со счетом 4:2 московское «Динамо» в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Красноярске на арене «Енисей».
ТАСС, 21 марта. Красноярский «Енисей» победил со счетом 4:2 московское «Динамо» в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Красноярске на арене «Енисей».
У победителей голы на счету Олега Толстихина (28-я минута), Алмаза Миргазова (43, 88) и Ильи Лопатина (77). В составе московского клуба отличились Владислав Тарасов (55) и Максим Василенко (82).
«Енисей» стал пятикратным чемпионом страны.