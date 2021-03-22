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11:41 (мск), источник: ТАСС

Ломанов: Финал чемпионата России по бенди показывали в кафе и кинотеатрах Красноярска

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом вызвал огромный интерес в Красноярске, игру показывали в кафе и кинотеатрах. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор красноярского «Енисея» Сергей Ломанов.

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В воскресенье «Енисей» в финале чемпионата страны обыграл московское «Динамо» со счетом 4:2. Игра проходила в Красноярске.

«Матч не получился таким красивым: все играли на результат, — сказал Ломанов. — “Динамо”, пропустив два мяча, стало раскрываться, и игра шла на нервах. Игра вызвала большой ажиотаж в городе, ее показывали в кафе, кинотеатрах».

«Мы смотрели, как проводят соревнования в футболе, хоккее, разрешают приходить на матчи зрителям. Изначально думали, что болельщикам запретят приходить на финал, но опасения были напрасными — на матч пришло 75% от общей вместимости арены», — добавил он.

«Енисей» является 11-кратным чемпионом СССР и пятикратным чемпионом России.

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