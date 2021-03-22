Ломанов: Финал чемпионата России по бенди показывали в кафе и кинотеатрах Красноярска

В воскресенье «Енисей» в финале чемпионата страны обыграл московское «Динамо» со счетом 4:2. Игра проходила в Красноярске.

«Матч не получился таким красивым: все играли на результат, — сказал Ломанов. — “Динамо”, пропустив два мяча, стало раскрываться, и игра шла на нервах. Игра вызвала большой ажиотаж в городе, ее показывали в кафе, кинотеатрах».

«Мы смотрели, как проводят соревнования в футболе, хоккее, разрешают приходить на матчи зрителям. Изначально думали, что болельщикам запретят приходить на финал, но опасения были напрасными — на матч пришло 75% от общей вместимости арены», — добавил он.