Шестикратный чемпион мира по бенди Ишкельдин умер в возрасте 30 лет
ТАСС, 5 июня. Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин умер на 31-м году жизни. Об этом сообщает
ТАСС, 5 июня. Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин умер на 31-м году жизни. Об этом сообщает
Сообщается, что у спортсмена во сне оторвался тромб.
«Сегодня утром, 5 июня, в Новосибирске на 31-м году жизни скоропостижно скончался полузащитник национальной сборной России Максим Ишкельдин. Федерация хоккея с мячом России, тренерский штаб и игроки мужской национальной сборной выражают глубокие соболезнования родным и близким Максима. Это невосполнимая потеря для мирового хоккея с мячом и всего российского спорта», — говорится в заявлении
Спортсмен пять раз становился чемпионом России и дважды обладателем кубка страны.
В составе сборной России он выступал на восьми чемпионатах мира, шесть раз завоевав золотые медали и два раза серебряные.