Московское «Динамо» в девятый раз стало победителем Кубка России по хоккею с мячом

ТАСС, 3 октября. Московское «Динамо» победило архангельский «Водник» со счетом 7:5 в финале Кубка России по хоккею с мячом. Матч проходил на арене «Байкал» в Иркутске.

В составе победителей отличились Никита Иванов (18-я минута), Алмаз Миргазов (45, 53, 66), Роман Дарковский (59), Артем Бутенко (63) и Янис Бефус (67). В составе команды из Архангельска забитыми мячами отметились Евгений Дергачев (4), Дмитрий Иванов (9), Сергей Калинин (34), Евгений Громницкий (47) и Павел Поживалов (89).

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«Динамо» стало победителем Кубка России в девятый раз, команда является самой титулованной в истории турнира. Бело-голубые выигрывают соревнования в третий раз подряд.

«Водник» является пятикратным обладателем кубка страны, последний раз команда побеждала в турнире в 2005 году, обыграв в финале кемеровский «Кузбасс» (13:5).