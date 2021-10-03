Московское «Динамо» в девятый раз стало победителем Кубка России по хоккею с мячом
В финале столичный клуб обыграл архангельский «Водник» со счетом 7:5.
В финале столичный клуб обыграл архангельский «Водник» со счетом 7:5.
ТАСС, 3 октября. Московское «Динамо» победило архангельский «Водник» со счетом 7:5 в финале Кубка России по хоккею с мячом. Матч проходил на арене «Байкал» в Иркутске.
В составе победителей отличились Никита Иванов (18-я минута), Алмаз Миргазов (45, 53, 66), Роман Дарковский (59), Артем Бутенко (63) и Янис Бефус (67). В составе команды из Архангельска забитыми мячами отметились Евгений Дергачев (4), Дмитрий Иванов (9), Сергей Калинин (34), Евгений Громницкий (47) и Павел Поживалов (89).
«Динамо» стало победителем Кубка России в девятый раз, команда является самой титулованной в истории турнира. Бело-голубые выигрывают соревнования в третий раз подряд.
«Водник» является пятикратным обладателем кубка страны, последний раз команда побеждала в турнире в 2005 году, обыграв в финале кемеровский «Кузбасс» (13:5).
В матче за Суперкубок России «Динамо» встретится с красноярским «Енисеем», который в марте в пятый раз стал чемпионом страны. Дата и место встречи будут объявлены позднее.