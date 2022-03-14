«Водник» впервые за 17 лет вышел в финал чемпионата России по бенди
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Архангельский «Водник» вышел в финал чемпионата России по хоккею с мячом, обыграв в третьем матче полуфинальной серии «Кузбасс» из города Кемерово.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Архангельский «Водник» вышел в финал чемпионата России по хоккею с мячом, обыграв в третьем матче полуфинальной серии «Кузбасс» из города Кемерово.
Встреча в Архангельске завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев льда. У победителей отличились Евгений Дергаев (10-я и 31-я минуты), Павел Пожилов (13, 41), Максим Анциферов (34), Александр Антонов (37), Михаил Сергеев (48), Евгений Громницкий (52), Кирилл Попеляев (77) и Илья Насекин (87). Единственный мяч гостей на счету Вячеслава Швецова (78).
Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу «Водника», который сыграет в финале турнира впервые за 17 лет.
Соперником архангельской команды по решающей серии станет московское «Динамо», в другом полуфинале ранее обыгравшее хабаровский «СКА-Нефтяник» (2−0).