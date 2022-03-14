«Водник» впервые за 17 лет вышел в финал чемпионата России по бенди

Встреча в Архангельске завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев льда. У победителей отличились Евгений Дергаев (10-я и 31-я минуты), Павел Пожилов (13, 41), Максим Анциферов (34), Александр Антонов (37), Михаил Сергеев (48), Евгений Громницкий (52), Кирилл Попеляев (77) и Илья Насекин (87). Единственный мяч гостей на счету Вячеслава Швецова (78).

Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу «Водника», который сыграет в финале турнира впервые за 17 лет.