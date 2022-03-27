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16:57 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» в девятый раз стало чемпионом России по хоккею с мячом

В финале москвичи обыграли архангельский «Водник».

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Источник: РИА "Новости"

СЫКТЫВКАР, 27 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 5:2 обыграло архангельский «Водник» в финале чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Сыктывкаре в рамках Фестиваля русского хоккея.

У победителей голы на счету Алмаза Миргазова (7-я, 59-я и 83-я минуты), Евгения Филиппова (51) и Егора Ахманаева (85). В составе архангельского клуба отличились Евгений Дергаев (41) и Сергей Калинин (47).

«Динамо» стало девятикратным чемпионом страны (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2020, 2022), сравнявшись по этому показателю с «Водником». Бронзовые медали турнира завоевал кемеровский «Кузбасс», обыгравший в матче за третье место хабаровский «СКА-Нефтяник» со счетом 7:3.

В прошлом сезоне «Динамо» стало серебряным призером чемпионата России, уступив в финале красноярскому «Енисею», архангельский клуб занял четвертое место.

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