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13:55 (мск), источник: ТАСС

Умер самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом Владимир Янко

Ему было 73 года.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Председатель тренерского совета Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Владимир Янко скончался в возрасте 73 лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ФХМР.

ФХМР выразила глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.

Янко является самым титулованным тренером в истории мирового хоккея с мячом. В качестве тренера он работал с московским «Динамо», архангельским «Водником», кемеровским «Кузбассом», казанским «Динамо», кировской «Родиной», ульяновской «Волгой», красноярским «Енисеем», сыктывкарским «Строителем» и финским «Вейтеря». Он 10 раз приводил свои команды к победе в чемпионате России, шесть раз — в Кубке России, четырежды — в Кубке мира и Кубке европейских чемпионов, дважды — в чемпионате СССР. Под его руководством сборная СССР два раза выиграла чемпионат мира, сборная России одержала четыре победы.

В качестве игрока московского «Динамо» он пять раз становился чемпионом СССР, трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, в составе сборной СССР стал четырехкратным чемпионом мира.

Янко — единственный тренер, который приводил к победам в чемпионатах страны четыре разные команды («Енисей», «Водник», «Динамо» (Москва), «Динамо-Казань»). С ноября 2021 года Янко занимал должность спортивного директора казанского клуба «Ак Барс — Динамо». Также он являлся членом исполнительного комитета ФХМР.

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