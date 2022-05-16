Умер самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом Владимир Янко

Янко является самым титулованным тренером в истории мирового хоккея с мячом. В качестве тренера он работал с московским «Динамо», архангельским «Водником», кемеровским «Кузбассом», казанским «Динамо», кировской «Родиной», ульяновской «Волгой», красноярским «Енисеем», сыктывкарским «Строителем» и финским «Вейтеря». Он 10 раз приводил свои команды к победе в чемпионате России, шесть раз — в Кубке России, четырежды — в Кубке мира и Кубке европейских чемпионов, дважды — в чемпионате СССР. Под его руководством сборная СССР два раза выиграла чемпионат мира, сборная России одержала четыре победы.