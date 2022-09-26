Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом получил повестку в военкомат

Максимову 49 лет. Он является пятикратным чемпионом мира в составе сборной России, восемь раз выиграл чемпионат России (два раза — с красноярским «Енисеем», шесть — с московским «Динамо»).
«Моему мужу Ивану Максимову 49 лет. Службу проходил в спортроте рядовым (он в прошлом играл в хоккей с мячом, сейчас главный тренер молодежной сборной). Военкомат прислал ему повестку. Я ее обнаружила в почтовом ящике в пятницу позже указанного времени явки. В тот же день к нам домой пришли трое людей. Стали долбить в дверь. Дома были только дети. Их начали допрашивать через дверь, где находится Иван. С младшей от страха случилась истерика. Такие приходы повторяются ежедневно. Иван все это время находился на соревнованиях в Красноярске. Сегодня он прилетел в Москву. По дороге домой заехал к матери, и она из телефонного разговора Ивана с другом узнала о повестке. С ней случился инсульт. Извини, что так сумбурно и многословно пишу. Это какой-то ад», — приводит слова Кокорекиной Симоньян в своем Telegram-канале.
Ранее повестки в военкомат получили боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев и чемпион России, победитель волейбольной Лиги чемпионов Никита Алексеев.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.