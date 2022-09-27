Тренер молодежной сборной России по бенди сообщил, что его признали негодным к службе
Ранее 49-летнему Ивану Максимову, служившему в спортивной роте, пришла повестка.
Ранее 49-летнему Ивану Максимову, служившему в спортивной роте, пришла повестка.
МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Военный комиссариат признал главного тренера молодежной сборной России по хоккею с мячом Ивана Максимова негодным к воинской службе. Об этом Максимов во вторник сообщил ТАСС.
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале опубликовала сообщение жены Максимова Ольги Кокорекиной, в котором та написала, что ее 49-летнему супругу, служившему в спортивной роте, пришла повестка.
«Все законно и адекватно. Мне сказали, что я временно не годен к службе. В военкомате все сверили, и сейчас я под мобилизацию не подхожу», — сказал Максимов.
По словам Максимова, после того, как его мать узнала о получении повестки, у нее случился инсульт. «Мама в больнице, у нее стабильно тяжелое положение, она находится в палате интенсивной терапии, у нее случился инсульт», — сообщил он.
Молодежная сборная России на прошлой неделе участвовала в Красноярске в Кубке Енисейской Сибири.
В качестве хоккеиста Максимов становился четырехкратным чемпионом мира (2001, 2007, 2008, 2011), двукратным чемпионом России в составе «Енисея», шестикратным чемпионом страны в составе московского «Динамо». В 2011 году был признан лучшим игроком чемпионата страны.