Тренер молодежной сборной России по бенди сообщил, что его признали негодным к службе

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Военный комиссариат признал главного тренера молодежной сборной России по хоккею с мячом Ивана Максимова негодным к воинской службе. Об этом Максимов во вторник сообщил ТАСС.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале опубликовала сообщение жены Максимова Ольги Кокорекиной, в котором та написала, что ее 49-летнему супругу, служившему в спортивной роте, пришла повестка.

«Все законно и адекватно. Мне сказали, что я временно не годен к службе. В военкомате все сверили, и сейчас я под мобилизацию не подхожу», — сказал Максимов.

По словам Максимова, после того, как его мать узнала о получении повестки, у нее случился инсульт. «Мама в больнице, у нее стабильно тяжелое положение, она находится в палате интенсивной терапии, у нее случился инсульт», — сообщил он.

Молодежная сборная России на прошлой неделе участвовала в Красноярске в Кубке Енисейской Сибири.