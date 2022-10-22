«СКА-Нефтяник» выиграл Суперкубок России по хоккею с мячом
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» стал обладателем Суперкубка России по хоккею с мячом, обыграв московское «Динамо».
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» стал обладателем Суперкубка России по хоккею с мячом, обыграв московское «Динамо».
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 5:3. В составе победителей хет-трик оформил Владимир Каланчин (51, 82 и 86-я минуты). Два последних мяча Каланчин забил с пенальти. У хозяев также отличились Дмитрий Сидоров (19) и Роман Дарковский (73). У «Динамо» забили Егор Ахманаев (2), Дмитрий Ширяев (33) и Евгений Филиппов (78).
Матч за Суперкубок России был посвящен памяти тренера Владимира Янко.
«СКА-Нефтяник» является рекордсменом страны по количеству побед в Суперкубке, теперь на счету хабаровского клуба шесть титулов. У «Динамо» — три.