«СКА-Нефтяник» выиграл Суперкубок России по хоккею с мячом

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 5:3. В составе победителей хет-трик оформил Владимир Каланчин (51, 82 и 86-я минуты). Два последних мяча Каланчин забил с пенальти. У хозяев также отличились Дмитрий Сидоров (19) и Роман Дарковский (73). У «Динамо» забили Егор Ахманаев (2), Дмитрий Ширяев (33) и Евгений Филиппов (78).