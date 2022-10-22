Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
Витязь
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Локомотив
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
Миннесота
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
23:00
Оттава
Аризона
Хоккей. НХЛ
23:00
Эдмонтон
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
23.10
Вашингтон
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
23.10
Виннипег
Торонто
Хоккей. НХЛ
23.10
Коламбус
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
23.10
Монреаль
Даллас
Хоккей. НХЛ
23.10
Тампа-Бэй
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23.10
Нэшвилл
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Сиэтл
23
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Детройт
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Тампа-Бэй
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
13Кошмар на стадионе в Индонезии. Почти 180 человек погибло
14«Зенит» отыгрался на «Ростове» за провал со «Спартаком»
13:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«СКА-Нефтяник» выиграл Суперкубок России по хоккею с мячом

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» стал обладателем Суперкубка России по хоккею с мячом, обыграв московское «Динамо».

Наверх

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 5:3. В составе победителей хет-трик оформил Владимир Каланчин (51, 82 и 86-я минуты). Два последних мяча Каланчин забил с пенальти. У хозяев также отличились Дмитрий Сидоров (19) и Роман Дарковский (73). У «Динамо» забили Егор Ахманаев (2), Дмитрий Ширяев (33) и Евгений Филиппов (78).

Матч за Суперкубок России был посвящен памяти тренера Владимира Янко.

«СКА-Нефтяник» является рекордсменом страны по количеству побед в Суперкубке, теперь на счету хабаровского клуба шесть титулов. У «Динамо» — три.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трагедия американского фигурного катания. Секс-скандал привел к двум трупам
'Перед стадионом трупы лежали штабелями'. Трагедии в 'Лужниках' — 40 лет
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь