Сборную России по хоккею с мячом отстранили от чемпионата мира-2023

Сборную России по хоккею с мячом не допустили к участию в чемпионате мира-2023. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

В марте Россия лишилась права на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом в 2022 году. Первоначально турнир должен был состояться в Сыктывкаре в 2021 году, однако был перенесен из-за пандемии.