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14:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборную России по хоккею с мячом отстранили от чемпионата мира-2023

Отечественных спортсменов, являющихся действующими чемпионами планеты, отстранили от турнира, который пройдет в Швеции весной. Отмечается, что решение принято из-за текущей геополитической ситуации.

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Источник: РИА "Новости"

Сборную России по хоккею с мячом не допустили к участию в чемпионате мира-2023. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

В марте Россия лишилась права на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом в 2022 году. Первоначально турнир должен был состояться в Сыктывкаре в 2021 году, однако был перенесен из-за пандемии.

В конце февраля многие спортивные организации по рекомендации Международного олимпийского комитета запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

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