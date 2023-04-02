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20:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Швеция обошла Россию по титулам на чемпионатах мира по хоккею с мячом

Сборная Швеции выиграла у команды Финляндии в финальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом, который прошел в шведском Обю.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу шведов. В матче за бронзовые медали сборная Норвегии одержала победу над командой Казахстана — 5:1.

Команда Швеции в 13-й раз в истории стала чемпионом мира и обошла по победам сборную России (12). Россияне не были допущены до участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

Победителем женского чемпионата мира по бенди также стала сборная Швеции, которая в финале разгромила команду Финляндии (15:0). В матче за третье место сборная США нанесла поражение команде Нидерландов (4:0).

Предыдущий чемпионат мира среди мужчин прошел в Венерсборге (Швеция) в 2019 году, тогда сборная России стала победителем турнира. После этого чемпионат мира должен был состояться в России, но он дважды переносился из-за пандемии коронавируса. В декабре 2021 года исполком FIB одобрил заявку Кемерова на организацию чемпионата мира 2023 года. В начале марта 2022 года FIB приняла решение перенести турнир из России из-за ситуации на Украине. В сентябре Федерация хоккея с мячом Швеции с одобрения FIB предложила провести чемпионат мира 2023 года в своей стране без участия россиян.

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