Швеция обошла Россию по титулам на чемпионатах мира по хоккею с мячом

Команда Швеции в 13-й раз в истории стала чемпионом мира и обошла по победам сборную России (12). Россияне не были допущены до участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

Предыдущий чемпионат мира среди мужчин прошел в Венерсборге (Швеция) в 2019 году, тогда сборная России стала победителем турнира. После этого чемпионат мира должен был состояться в России, но он дважды переносился из-за пандемии коронавируса. В декабре 2021 года исполком FIB одобрил заявку Кемерова на организацию чемпионата мира 2023 года. В начале марта 2022 года FIB приняла решение перенести турнир из России из-за ситуации на Украине. В сентябре Федерация хоккея с мячом Швеции с одобрения FIB предложила провести чемпионат мира 2023 года в своей стране без участия россиян.