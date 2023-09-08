Брестский «Строитель» выиграл Суперкубок Беларуси по хоккею на траве

Сегодня в Барановичах брестчане одолели ХК «Минск» с минимальным перевесом в счете — 5:4.

Ранее обладательницами Суперкубка среди женских команд стали хоккеистки «Виктории» из Смолевичей, которые выиграли у гродненского «Ритма» с результатом 4:3. Сегодня в стартовом поединке чемпионата Беларуси «Виктория» разгромила спортсменок СДЮШОР ХК «Минск» — 5:0, а хоккеистки «Минска» были сильнее барановичского «Текстильщика» — 4:1.