Брестский «Строитель» выиграл Суперкубок Беларуси по хоккею на траве
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены брестского «Строителя» стали обладателями Суперкубка Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены брестского «Строителя» стали обладателями Суперкубка Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Барановичах брестчане одолели ХК «Минск» с минимальным перевесом в счете — 5:4.
Ранее обладательницами Суперкубка среди женских команд стали хоккеистки «Виктории» из Смолевичей, которые выиграли у гродненского «Ритма» с результатом 4:3. Сегодня в стартовом поединке чемпионата Беларуси «Виктория» разгромила спортсменок СДЮШОР ХК «Минск» — 5:0, а хоккеистки «Минска» были сильнее барановичского «Текстильщика» — 4:1.