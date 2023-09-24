«Кузбасс» в четвертый раз стал обладателем Кубка России по хоккею с мячом
В финале клуб из Кемерова со счетом 6:5 обыграл московское «Динамо».
В финале клуб из Кемерова со счетом 6:5 обыграл московское «Динамо».
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Кемеровский клуб «Кузбасс» со счетом 6:5 обыграл московское «Динамо» и стал обладателем Кубка России по хоккею с мячом. Финальная игра турнира прошла в Кемерове.
После первого тайма «Кузбасс» вел со счетом 5:1.
«Кузбасс» в четвертый раз стал обладателем Кубка России (2001, 2003, 2007, 2023). Рекордсменом по числу побед в турнире является «Динамо», которое выигрывало кубок девять раз.