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12:38 (мск), источник: ТАСС

«Кузбасс» в четвертый раз стал обладателем Кубка России по хоккею с мячом

В финале клуб из Кемерова со счетом 6:5 обыграл московское «Динамо».

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Источник: Федерация хоккея с мячом России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Кемеровский клуб «Кузбасс» со счетом 6:5 обыграл московское «Динамо» и стал обладателем Кубка России по хоккею с мячом. Финальная игра турнира прошла в Кемерове.

После первого тайма «Кузбасс» вел со счетом 5:1.

«Кузбасс» в четвертый раз стал обладателем Кубка России (2001, 2003, 2007, 2023). Рекордсменом по числу побед в турнире является «Динамо», которое выигрывало кубок девять раз.

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