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12:27 (мск), источник: ТАСС

Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков

Ему было 89 лет.

Источник: Федерация хоккея с мячом России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Семикратный чемпион мира, девятикратный чемпион СССР по хоккею с мячом Николай Дураков умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

«В субботу, 9 марта, в Екатеринбурге на 90-м году ушел из жизни семикратный чемпион мира и лучший игрок XX века — легенда русского хоккея Николай Дураков. Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Александровича. Это огромная потеря для всего отечественного спорта», — говорится в сообщении федерации.

С 1953 по 1954 год Дураков выступал за «Металлург» из Нижнего Тагила. С 1954 по 1976 год он был игроком свердловского СКА, с которым стал девятикратным чемпионом СССР (1956, 1958, 1959, 1960, 1962, 1966, 1968, 1971, 1974), восемь раз становился лучшим бомбардиром турнира. В 1974 году в составе команды он стал победителем Кубка европейских чемпионов. Дураков является лучшим бомбардиром в истории свердловского СКА.

В составе сборной СССР Дураков семь раз становился чемпионом мира: в 1957, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 и 1973 годах. Он был награжден орденами Мужества, Почета и орденом «Знак Почета».

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