«Кузбасс» стал первым финалистом Кубка России по хоккею с мячом

Встреча, прошедшая в Кемерове, завершилась со счетом 14:1. В составе победителей хет-трик оформил Никита Иванов (2, 5, 62-я минуты), дублями отметились Роман Дарковский (10, 56), Симон Янссон (31, 53) и Янис Бефус (79, 85), также отличились Владимир Михальченко (12), Дмитрий Макаров (39), Аркадий Сыраев (63), Владислав Шульга (71) и Артем Репях (80). У гостей мяч забросил Семен Плюха (58).