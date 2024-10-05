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«Кузбасс» стал первым финалистом Кубка России по хоккею с мячом

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Кемеровский «Кузбасс» нанес разгромное поражение ульяновской «Волге» в полуфинальном матче «Финала восьми» Кубка России по хоккею с мячом.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Кемерове, завершилась со счетом 14:1. В составе победителей хет-трик оформил Никита Иванов (2, 5, 62-я минуты), дублями отметились Роман Дарковский (10, 56), Симон Янссон (31, 53) и Янис Бефус (79, 85), также отличились Владимир Михальченко (12), Дмитрий Макаров (39), Аркадий Сыраев (63), Владислав Шульга (71) и Артем Репях (80). У гостей мяч забросил Семен Плюха (58).

В финале Кубка России, который пройдет в воскресенье, «Кузбасс» сыграет с победителем встречи «Динамо» (Москва) — «Водник» (Архангельск).