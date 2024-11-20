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«Водник» обыграл «Байкал-Энергию» в матче чемпионата по хоккею с мячом

«Водник» обыграл «Байкал-Энергию» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. «Водник» из Архангельска разгромил на выезде «Байкал-Энергию» из Иркутска в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, прошедшая в Иркутске, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль сделал Михаил Ширшов, по мячу забили Арсений Козлов, Илья Насекин и Евгений Дергаев. У «Байкал-Энергии» отличились Евгений Филиппов, оформивший дубль, и Евгений Мартынов.

«Водник» (12 очков) одержал четвертую победу в четырех матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Байкал-Энергия» (12) потерпел первое поражение при четырех победах и опустился на четвертое место.