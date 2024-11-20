«Водник» обыграл «Байкал-Энергию» в матче чемпионата по хоккею с мячом

Встреча, прошедшая в Иркутске, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль сделал Михаил Ширшов, по мячу забили Арсений Козлов, Илья Насекин и Евгений Дергаев. У «Байкал-Энергии» отличились Евгений Филиппов, оформивший дубль, и Евгений Мартынов.