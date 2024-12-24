Тренера сборной России дисквалифицировали на 3 матча за неприличный жест болельщикам

Инцидент произошел во время матча национального чемпионата против архангельского «Водника» 20 декабря. Игра, прошедшая в Архангельске, завершилась победой «Кузбасса» со счетом 4:2.
Во втором тайме в трансляцию попал момент, когда бывший вратарь и тренер «Водника», повернувшись к трибунам, показывает неподобающий жест в области паха.
О дисквалификации Хандаева на три матча чемпионата России и штрафе за неспортивное поведение объявила Федерация хоккея с мячом России.
В случае повторного нарушения к Хандаеву будут применены более строгие санкции.