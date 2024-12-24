Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренера сборной России дисквалифицировали на 3 матча за неприличный жест болельщикам

Главный тренер сборной России по хоккею с мячом и кемеровского «Кузбасса» Ильяс Хандаев дисквалифицирован и оштрафован за неподобающий жест в адрес болельщиков.

Источник: Алексей Копылов, rusbandy.ru

Инцидент произошел во время матча национального чемпионата против архангельского «Водника» 20 декабря. Игра, прошедшая в Архангельске, завершилась победой «Кузбасса» со счетом 4:2.

Во втором тайме в трансляцию попал момент, когда бывший вратарь и тренер «Водника», повернувшись к трибунам, показывает неподобающий жест в области паха.

О дисквалификации Хандаева на три матча чемпионата России и штрафе за неспортивное поведение объявила Федерация хоккея с мячом России.

В случае повторного нарушения к Хандаеву будут применены более строгие санкции.