Чемпиона мира по хоккею с мячом Миргазова дисквалифицировали на 2,5 года за допинг

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной России Алмаз Миргазов дисквалифицирован Международной федерацией бенди на 2,5 года за употребление допинга. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.