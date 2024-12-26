Чемпиона мира по хоккею с мячом Миргазова дисквалифицировали на 2,5 года за допинг

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной России Алмаз Миргазов дисквалифицирован Международной федерацией бенди на 2,5 года за употребление допинга. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
В допинг-пробе Миргазова было обнаружено запрещенное вещество остарин. Спортсмен дисквалифицирован с 21 сентября 2023 года по 20 марта 2026 года.
Миргазову 32 года, он является чемпионом мира 2016, 2018 и 2019 годов. В сезоне-2022/23 Миргазов выступал за московское «Динамо».