«Кузбасс» обыграл «Волгу» в матче чемпионата России по бенди.

Встреча, прошедшая в Кемерове, завершилась со счетом 10:5. В составе победителей отличились Александр Баздырев (3-я минута), Данил Яковлев (12), Роман Дарковский (16), Вадим Чернов (33), Янис Бефус (41, 55), Дмитрий Макаров (48), Артем Репях (58), Руслан Тремаскин (64) и Никита Иванов (85). У гостей мячи забросили Данила Арапов (38), Дмитрий Тумаев (78), Артур Шельпяков (81), Олег Тарнаруцкий (88) и Вадим Краснов (89).