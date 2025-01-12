«Кузбасс» обыграл «Волгу» в матче чемпионата России по бенди.

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Кемеровский «Кузбасс» одержал победу над ульяновской «Волгой» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, прошедшая в Кемерове, завершилась со счетом 10:5. В составе победителей отличились Александр Баздырев (3-я минута), Данил Яковлев (12), Роман Дарковский (16), Вадим Чернов (33), Янис Бефус (41, 55), Дмитрий Макаров (48), Артем Репях (58), Руслан Тремаскин (64) и Никита Иванов (85). У гостей мячи забросили Данила Арапов (38), Дмитрий Тумаев (78), Артур Шельпяков (81), Олег Тарнаруцкий (88) и Вадим Краснов (89).
«Кузбасс», набравший 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с победами во всех 15 матчах. «Волга», потерпевшая девятое подряд поражение, с 12 баллами располагается на 11-й строчке.