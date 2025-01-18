«СКА-Нефтяник» обыграл «Кузбасс» в чемпионате России по бенди

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, у которых отличились Александр Антипов, Алан Джусоев, Мяаття Туомас (2 мяча). В составе проигравших мячи на счету Никиты Иванова, Романа Дарковского и Яниса Бефуса.