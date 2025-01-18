«СКА-Нефтяник» обыграл «Кузбасс» в чемпионате России по бенди

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, у которых отличились Александр Антипов, Алан Джусоев, Мяаття Туомас (2 мяча). В составе проигравших мячи на счету Никиты Иванова, Романа Дарковского и Яниса Бефуса.
Выигравший до этого все матчи в текущем сезоне «Кузбасс» с 48 очками в 17 матчах возглавляет таблицу. «СКА-Нефтяник» (36 очков) идет третьим.