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«СКА-Нефтяник» обыграл «Кузбасс» в чемпионате России по бенди

«СКА-Нефтяник» обыграл «Кузбасс» 4:3 в матче чемпионата России по бенди.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, у которых отличились Александр Антипов, Алан Джусоев, Мяаття Туомас (2 мяча). В составе проигравших мячи на счету Никиты Иванова, Романа Дарковского и Яниса Бефуса.

Выигравший до этого все матчи в текущем сезоне «Кузбасс» с 48 очками в 17 матчах возглавляет таблицу. «СКА-Нефтяник» (36 очков) идет третьим.