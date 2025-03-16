«Водник» вышел в финал плей-офф чемпионата России по бенди

Третья встреча противостояния прошла в Архангельске в воскресенье и завершилась со счетом 9:3 в пользу хозяев. У победителей пента-трик оформил капитан команды Евгений Дергаев, дублем отметился Михаил Сергеев, еще по мячу забили Роман Ананьин и Павел Пожилов. У гостей отличились Семен Чупин, Владимир Каланчин и Александр Егорычев.