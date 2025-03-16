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«Водник» вышел в финал плей-офф чемпионата России по бенди

«Водник» во 2-й раз победил «СКА-Нефтяник» и вышел в финал ЧР по хоккею с мячом.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Архангельский «Водник» пробился в финал плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом, победив в полуфинальной серии хабаровский «СКА-Нефтяник».

Третья встреча противостояния прошла в Архангельске в воскресенье и завершилась со счетом 9:3 в пользу хозяев. У победителей пента-трик оформил капитан команды Евгений Дергаев, дублем отметился Михаил Сергеев, еще по мячу забили Роман Ананьин и Павел Пожилов. У гостей отличились Семен Чупин, Владимир Каланчин и Александр Егорычев.

«Водник» выиграл серию с общим счетом 2−1 и встретится в финале плей-офф с кемеровским «Кузбассом». «СКА-Нефтяник» поспорит за бронзу с московским «Динамо».