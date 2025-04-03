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Сборная Финляндии по хоккею с мячом отказалась от участия в чемпионате мира

Финансовые проблемы Финской ассоциации хоккея с мячом настолько серьезные, что ставят под вопрос ее существование.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 3 апреля. Сборные Финляндии по хоккею с мячом не будут принимать участие в мужском и женском чемпионатах мира из-за финансовых проблем. Об этом сообщает пресс-служба Финской ассоциации хоккея с мячом.

Сообщается, что финансовые проблемы организации настолько серьезные, что ставят под вопрос ее существование. На чемпионате мира, который прошел с 24 по 30 марта в Швеции, сборная Финляндии заняла второе место.

«Задача состоит в том, чтобы увеличить доходы и уменьшить расходы. Мы всегда стараемся сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию, но нам нужна помощь. Нам нужно, чтобы все игроки в хоккее с мячом объединились и нашли способы, как и где получить больше денег, чтобы гарантировать непрерывность деятельности, развитие и существование хоккея с мячом», — сказал председатель Финской ассоциации хоккея с мячом Антти Парвиайнен.

Ассоциация связывает увеличение расходов с инфляцией. Также в качестве причин нестабильной финансовой ситуации назван российско-украинский конфликт. Федерация откроет сбор средств, который поможет ей продолжить функционирование.

Ранее российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.