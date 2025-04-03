Сборная Финляндии по хоккею с мячом отказалась от участия в чемпионате мира

«Задача состоит в том, чтобы увеличить доходы и уменьшить расходы. Мы всегда стараемся сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию, но нам нужна помощь. Нам нужно, чтобы все игроки в хоккее с мячом объединились и нашли способы, как и где получить больше денег, чтобы гарантировать непрерывность деятельности, развитие и существование хоккея с мячом», — сказал председатель Финской ассоциации хоккея с мячом Антти Парвиайнен.