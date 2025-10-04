Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Шанхай Дрэгонс
0
:
Трактор
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.99
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
05.10
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
05.10
Спартак
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
05.10
Салават Юлаев
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.35
П2
3.54
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Автомобилист
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

«Динамо» обыграло «СКА-Нефтяник» в матче Кубка России по хоккею с мячом

«Динамо» обыграло «СКА-Нефтяник» и вышло в финал Кубка России по хоккею с мячом.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло хабаровский «СКА-Нефтяник» в полуфинале Кубка России по хоккею с мячом.

Встреча «Финала восьми» в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу «бело-голубых», у которых отличились Артем Бутенко (39-я минута), Егор Дашков (59) и Егор Ахманаев (61). В составе хабаровчан дубль оформил капитан команды Юрий Шардаков (8, 84).

В финале «Динамо» сыграет с победителем в паре «Водник» (Архангельск) — «Уральский трубник» (Первоуральск). Матч за Кубок России состоится 5 октября.