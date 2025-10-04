«Динамо» обыграло «СКА-Нефтяник» в матче Кубка России по хоккею с мячом

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло хабаровский «СКА-Нефтяник» в полуфинале Кубка России по хоккею с мячом.
Встреча «Финала восьми» в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу «бело-голубых», у которых отличились Артем Бутенко (39-я минута), Егор Дашков (59) и Егор Ахманаев (61). В составе хабаровчан дубль оформил капитан команды Юрий Шардаков (8, 84).
В финале «Динамо» сыграет с победителем в паре «Водник» (Архангельск) — «Уральский трубник» (Первоуральск). Матч за Кубок России состоится 5 октября.