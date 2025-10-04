«Динамо» обыграло «СКА-Нефтяник» в матче Кубка России по хоккею с мячом

Встреча «Финала восьми» в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу «бело-голубых», у которых отличились Артем Бутенко (39-я минута), Егор Дашков (59) и Егор Ахманаев (61). В составе хабаровчан дубль оформил капитан команды Юрий Шардаков (8, 84).